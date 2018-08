Piano di Sorrento donna cade in Via delle Rose, aspetta sanguinante oltre mezzora il 118 che non rispondeva. Questa sera alle 20,30 circa sul marciapiedi in Via delle Rose, per cause ancora da accertare, una donna di mezza età è finita a terra. Sanguinante è stata vista da un gruppo di turisti calabresi e pugliesi che hanno provato più volte a chiamare il 118. Siamo arrivati prima noi di Positanonews e , mentre la collaboratrice faceva una foto dall’auto, siamo scesi per sincerarci della situazione . Appena abbiamo saputo che il 118 non rispondeva abbiamo chiesto di richiamarlo e chiamare i carabinieri, nel contempo abbiamo anche parlato con la donna dicendo che, per quanto ne sappiamo, non bisognava muoversi. Solo dopo aver allertato i carabinieri arrivava l’ambulanza del 118 dalla vicinissima Sant’Agnello. Ma la colpa non è assolutamente dell’equipaggio. Incredibile il fatto che il 118 non abbia risposto. Per spiegarci meglio il 118 da Napoli smista le chiamate in tutta la Regione Campania per poi far arrivare il soccorso più vicino. Ma se questo non risponde ai voglia di aspettare.. La signora, a quanto ci riferiscono, starebbe meglio , forse ha avuto un malore che le ha fatto perdere l’equilibrio.