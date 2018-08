Piano di Sorrento. Brutto incidente stradale ai Colli di San Pietro, gravissima una ragazza

Piano di Sorrento. Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16.30, si è verificato un gravissimo incidente stradale nella curva cosiddetta “del girone”, poco prima dei Colli di San Pietro. Ancora non si conosce l’esatta dinamica di quanto accaduto. Una ragazza è rimasta gravemente ferita. Sul posto è giunta l’ambulanza con il personale sanitario del 118 che ha prestato i primi soccorsi per poi trasportare la giovane in ospedale per le cure del caso. Sul luogo dell’incidente anche la polizia municipale e le forze dell’ordine per gli accertamenti.