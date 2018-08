Piano parcheggi, previsti oltre 2mila posti a Salerno

SALERNO – Oltre duemila nuovi posti auto. È questo l’obiettivo che il Comune si pone nel Dup (Documento unico di programmazione) recentemente approvato dal Consiglio. “Per il futuro – si legge nella relazione – nell’ambito dell’attuazione del Piano urbano parcheggi, il Comune si pone obiettivi che puntano ad accrescere in maniera significativa la propria dotazione, mettendo in moto investimenti per circa 100milioni di euro, grazie ai quali offrire anche un’importante risposta al commercio”. Dove dovrebbero sorgere questi nuovi parcheggi? Il primo indicato nel documento si troverà presso il Vestuti, realizzato nell’ambito del progetto di ristrutturazione del vecchio stadio, ed offrirà 260 posti a rotazione. Il secondo è quello interrato sotto piazza della Libertà dove, si legge, “saranno presto resi operativi più di 700 posti auto”. Altri 150 stalli saranno realizzati nell’area del molo Manfredi, mentre altri 240 posti auto sono previsti all’interno del progetto privato di piazza Cavour la cui area di cantiere è stata aperta di recente. Nell’elenco viene indicata anche l’area adiacente al Genio Civile dove si potranno creare altri 200 posti auto. Come reso noto nei giorni scorsi dall’assessore alla Mobilità Mimmo De Maio , manca soltanto il parere della Guardia di finanza. Poi c’è un altro progetto di finanza che prevede un parcheggio multipiano in via Dalmazia per altri 100 posti. Il costo totale dell’intervento è stato stimato in 6milioni re 400mila euro. Occorreranno molte più risorse per realizzare, invece, il parcheggio interrato a corso Garibaldi. La spesa sarà infatti di 9milioni 800mila euro per 240 posti auto. Anche in questo caso, come per il progetto di via Dalmazia, si tratterà di un project financing. Nell’elenco figura anche un parcheggio da realizzare nell’ambito del più ampio intervento di riqualificazione di piazza Mazzini. In questo caso sono conteggiati altri 200 posti auto. Infine, altri 160 stalli sono inseriti nell’ambito del progetto di riqualificazione dell’area mercatale di via Robertelli a Torrione. Questo quanto si legge nel Dup, all’interno del quale si specifica che “tutti i nuovi parcheggi saranno realizzati in maniera tale da garantire la massima fruibilità e sicurezza: grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie sarà infatti possibile localizzare, prenotare e pagare il posto più congeniale alle esigenze del cittadino o del turista anche attraverso smartphone, tablet, ecc. Inoltre, tutti i parcheggi interrati saranno videosorvegliati e custoditi in modo da assicurare sicurezza e tranquillità agli utenti, con particolare riguardo alle donne”. Il piano parcheggi si inserisce all’interno di un più ampio piano della mobilità che, nelle intenzioni dell’Amministrazione, deve essere “integrato, multimodale e capace di rispondere alle esigenze dei cittadini”. In particolare a quella relativa ad una riduzione del traffico e al decongestionamento dei principali assi viari. Per questo motivo si ritiene che “il rafforzamento del trasporto su ferro, l’incremento del numero dei posti disponibili grazie ai nuovi interventi e un maggior coordinamento tra le aree di sosta periferiche consentirà di alleggerire il problema che non creerà più disagi o malcontento tra i residenti”.

Angela Caso