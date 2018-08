Penisola Sorrentina. Il Garante per i diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, Giuseppe Bove, ha incontrato questa mattina il comitato Spiaggia SuperAbile, per effettuare alcuni sopralluoghi in tre comuni della Penisola Sorrentina (Vico Equense, Meta e Piano di Sorrento), al fine di constatare di persona i risultati raggiunti dal gruppo cittadino in collaborazione con le amministrazioni comunali e i gestori dei lidi balneari.

Il comitato Spiaggia SuperAbile – formato dai metesi Angela Aiello, Laura Cuomo e Salvatore Esposito, dal sorrentino Luigi Milano e da Francesca Esposito di Vico Equense – è un progetto inaugurato ad inizio anno che si è sviluppato con numerosi sopralluoghi nelle spiagge della Penisola Sorrentina per rendere accessibile almeno un lido per ognuno dei sei comuni della Penisola Sorrentina, attraverso una nuova e proficua sinergia con amministrazioni comunali, associazioni operanti sul territorio e gestori dei lidi.

“I sopralluoghi effettuati oggi, presso i lidi della Marina di Vico, Marina di Meta, Marina d’Aequa e Marina di Cassano, – dichiarano Angela, Francesca, Laura, Luigi e Salvatore – insieme al Garante Regionale dei diritti del disabile Dott. Giuseppe Bove, sono stati la prima parte di una grande soddisfazione, poiché non sono solo lidi che piano piano si stanno migliorando, diventando accessibili, ma rappresentano, l’inizio di una crescita culturale del popolo della Penisola Sorrentina. Ringraziamo tutti voi per il sostegno, ringraziamo le amministrazioni ed i lidi che si sono impegnati in questi mesi di duro lavoro, spesso ci diciamo che la strada è lunga, le barriere sono tante soprattutto mentali, ma siamo certi che tutto questo sia solo il primo passo di un grande cambiamento di mentalità. Oggi abbiamo parlato di accessibilità, di diritti mancati, di progettazione accessibile, un passo alla volta, tutti insieme, come sempre. Buon Ferragosto #famiglia superabile da tutti noi”. ♥️🌊⛱♿️