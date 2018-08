Penisola sorrentina e Capri: Ferragosto sicuro, uno arrestato e 4 denunciati

L’arresto è scattato per droga ad Anacapri dove i carabinieri hanno notato per strada un 21enne incensurato di Sant’Anastasia,Giorgio Ciriello. Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato con addosso 11 dosi di cocaina e mille e 300 euro in contanti. Il giovane è stato tratto in arresto per detenzione di stupefacente a fini di spaccio ed è stato tradotto in carcere. A Sorrento, in piazza Lauro, i militari hanno sorpreso una 15enne e un 17enne del posto in possesso di 5 grammi di marijuana ciascuno.

I controlli per la sicurezza in strada hanno portato anche ad elevare 15 contravvenzioni, al sequestro di 5 auto non coperte da assicurazione e al ritiro di 5 patenti di guida