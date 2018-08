Penisola sorrentina-amalfitana: Protezione civile allerta meteo domani e domenica

Sembrerebbe che settembre non inizi con il piede giusto, infatti domani e dopodomani, sabato e domenica, pioverà con venti forti e temporali.La Protezione civile della Regione Campania, infatti, ha diramato un Avviso di allerta meteo valevole dalle 10 alle 20 di domani per piogge e temporali. La criticità idrogeologica è Gialla ed è legata all’impatto sul territorio delle precipitazioni sulle zone 1, 2, 3 del territorio che includono: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese; Penisola sorrentina-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini.

Si prega pertanto di porre in essere o mantenere in vigore tutte le misure atte a prevenire e mitigare i fenomeni attesi sia in ordine al dissesto idrogeologico che per la tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del mare.