Paura sulla Circumvesuviana: albero finisce sul treno in corsa

Paura sul treno della Circumvesuviana. Un’ora fa circa, infatti, un albero si è abbattuto sul treno in corsa nel tratto tra Poggiomarino e Striano. L’arbusto è finito proprio sul parabrezza del convoglio ferroviario che collega Napoli e Sorrento. Le cause dell’impatto risiedono nel maltempo, il quale ha reso instabile il terreno e ha fatto sì che le piante cedessero. Come riporta Il Mattino, i passeggeri sono stati soccorsi dagli agenti di polizia locale e dalla protezione civile di Poggiomarino e sono stati accompagnati sui bus messi a disposizione dalla stessa Eav. Ciò ha provocato l’interruzione parziale della linea Napoli-Sarno.