Paura e preoccupazione a Torre Annunziata per due casi di scabbia nel Centro di Igiene Mentale

Preoccupazione a Torre Annunziata per due casi di scabbia registrati in questi ultimi giorni. A contrarre la malattia sono un uomo ed una donna ex pazienti psichiatrici ed ora ospiti del Centro Salute Mentale della città. Sono stati gli stessi medici della struttura a diagnosticare la malattia, diagnosi confermata successivamente da una dermatologa dell’ASL NA 3. Quello che preoccupa è che le due persone contagiate, pur essendo ospiti del centro, possono liberamente uscire all’esterno rischiano di diffondere la malattia che ha tra le sue caratteristiche quella di essere altamente contagiosa, anche se non difficile da curare. Per tale motivo stato richiesto all’Asl di adottare misure straordinarie al fine di evitare la possibile diffusione della malattia. Al momento, comunque, non si registrano altri casi.