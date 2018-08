Paura a Capri. Un sessantenne aggredisce una comitiva di bambini

Paura ieri pomeriggio a Capri quando un uomo dell’isola, di circa 60 anni, avrebbe aggredito un gruppo di dieci bambini che partecipavano alla colonia estiva organizzata per i residenti nei comuni di Capri ed Anacapri. Mentre i bambini passavano davanti alla Chiesa nella zona di Santa Teresa, guidati da una accompagnatrice, il sessantenne ha cominciato ad inveire in modo violento ed insistente contro i piccoli che sono rimasti terrorizzati da quanto accaduto. Sul posto è giunta la polizia municipale del posto che ha identificato l’uomo e poco dopo sono intervenuti anche i poliziotti del locale commissariato. In serata alcuni genitori si sono recati presso la polizia presentando querela per quanto accaduto e l’uomo è stato denunciato. Sembra che il sessantenne sia affetto da disturbi mentale e si è difeso affermando che il suo comportamento è stato una semplice reazione alle provocazioni dei bambini che lo avrebbero preso in giro. Ma la sua versione è stata esclusa dalle forze dell’ordine. I genitori dei bambini aggrediti si sono rivolti all’assessore comunale alle Politiche sociali Caterina Mansi chiedendo di intervenire con un Tso, cioè un trattamento sanitario obbligatorio, nei confronti dell’uomo per evitare che si possano ripetere episodi simili.