Parigi. Un uomo accoltella due donne e ne ferisce una terza. L’Isis rivendica

Paura questa mattina a Trappes, 30 km a ovest di Parigi, una città povera nel mezzo del ricco dipartimento degli Yvelines. Un uomo ha accoltellato e ucciso due persone gridando “Allah Akbar”, poi si è trincerato in un appartamento della zona. Dopo qualche minuto, quando i reparti antiterrorismo avevano già circondato l’area, è tornato in strada dove è stato colpito da diversi colpi di arma da fuoco. Nonostante i tentativi di massaggio cardiaco, l’aggressore è deceduto dopo poco. Si tratta di un 36enne schedato come islamista radicale e già condannato per apologia di terrorismo. Le due vittime sono la madre e la sorella dell’uomo. In seguito all’attacco è rimasta ferita anche una vicina di casa delle due donne. Poco dopo l’episodio è arrivata una rivendicazione da parte dell’Isis, ma gli inquirenti sono ancora prudenti riguardo alle motivazioni e continuano a seguire anche la pista della lite familiare.Il ministro francese Gerard Collomb ha dichiarato che l’aggressore era un criminale con gravi problemi psichiatrici ed il suo profilo è più quello di uno “squilibrato” piuttosto che di un affiliato all’Isis.