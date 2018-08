Parapetto pericolante in Via Casa dei Miri verso Agerola . Poco distante dal punto che il 6 novembre del 2017 fece tremare la città della pasta, quando il Vernotico esondò allagando parte del territorio. E distruggendo il muretto di protezione che si snoda per l’intero tratto della strada di collegamento tra via Vecchia San Leone e la Strada Statale per Agerola. Poca manutenzione e un’altra parte del parapetto si è staccata, restando in bilico tra il limite della carreggiata e la scarpata verso il letto del torrente. Foto postate sui social hanno fatto il giro della città, indignando i cittadini che ne hanno richiesto a gran voce il ripristino ad horas. Poco rassicurante l’attraversata della strada che è percorsa anche dagli scuolabus, durante i mesi delle attività didattiche. «Se si è alla guida di un motorino e si perde l’equilibrio, cosa succede? Il parapetto cederebbe e si farebbe un volo giù nel torrente». Così Gaetano Vicedomini, ex volontario della Protezione Civile di Gragnano che ha cercato di evidenziare il problema e di tentare di attivare una urgente manutenzione, prima che ricominci la stagione delle piogge che aumenterebbe la precarietà del muretto.