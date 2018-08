Palpeggia e molesta due turiste su un treno della Circumvesuviana. Arrestato un 39enne

I carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano hanno tratto in arresto un 39enne di Portici con l’accusa di violenza sessuale. L’uomo lo scorso 29 maggio aveva palpeggiato e molestato due turiste francesi di 18 anni mentre viaggiavano sul treno della Circumvesuviana dirette agli scavi di Ercolano. Le due ragazze si erano immediatamente allontanate avvicinandosi agli altri viaggiatori in modo da far desistere il malintenzionato. L’episodio è avvenuto all’altezza della stazione di San Giorgio a Cremano e in quell’occasione sul treno erano presenti anche dei carabinieri in borghese intenti in un servizio di prevenzione. Gli uomini dell’arma hanno quindi bloccato il 39enne, già noto alle forze dell’ordine per reati dello stesso tipo, e lo hanno condotto in caserma. Le turiste sono state, quindi, protette e rassicurate dai carabinieri e si sono decise a sporgere denuncia.