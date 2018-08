Pagani: figlia 20enne morta a letto, la madre si lancia dal balcone

Tragedia questa mattina in via Malet a Pagani in provincia di Salerno. Mamma e figlia sono state trovate senza vita. La prima, una ex infermiera 60enne, si è lanciata dal balcone di casa e si è schiantata al suolo dopo un volo dal terzo piano. La ragazza, invece, vent’anni, è stata rinvenuta senza vita sul letto di casa. A fare la tragica scoperta sono stati i Carabinieri della locale Stazione, intervenuti nell’appartamento. La vicenda è avvolta nel mistero. Non si esclude che si possa trattare di un duplice suicidio: la 60enne avrebbe trovato la figlia morta e avrebbe deciso di suicidarsi. La notizia sta facendo rapidamente il giro della città. Ancora non è stata rivelata l’identità delle due vittime.

salernonotizie