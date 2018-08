Paestum. Gruppo di vacanzieri allestisce un piccolo salotto sulla spiaggia libera di Licinella

Paestum. A volte la voglia di trascorrere una giornata al mare è altissima, assapori già il calore del sole sulla pelle ed il refrigerio di un tuffo nelle acque cristalline. Ma il solo pensiero di dover abbandonare la comodità del tuo divano ti fa desistere. Perché stendermi su uno scomodo asciugamano quando a casa posso affondare nella mia poltrona preferita? Ebbene, c’è chi è riuscito a coniugare le due cose portando il salotto di casa in spiaggia. E’ quanto documenta una foto pubblicata da infocilento.it e scattata sulla spiaggia libera di Licinella, nella splendida Paestum. Un gruppo di bagnati provenienti dal Napoletano hanno deciso di trascorrere la giornata sullo splendido arenile senza rinunciare, però, a nessuna comodità. Dimenticate il vecchio ombrellone… roba da principianti. Il gruppo ha montato, infatti, un ampio gazebo e lo hanno arredato con tavolo e sedie (vuoi mica pranzare in piedi?), un bel lettino per prendere il sole senza sporcarsi con la sabbia, una poltrona gonfiabile grande quanto quelle dei nostri salotti, un mini (ma non tanto…) frigo per i generi alimentari che non possono mancare e, per finire, un pannello solare per la produzione di energia elettrica (dovesse scaricarsi il cellulare… come si fa???). Dopo un allestimento del genere vien voglia di prendere la residenza sul quel tratto di spiaggia piuttosto che tornare a casa… dove il mare in salotto non c’è…