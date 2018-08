Paestum. Due bambini rischiano di annegare per colpa della corrente ma vengono salvati dai bagnini

Paestum. Questo pomeriggio due bambini, in due momenti diversi, hanno rischiato di annegare per colpa della forte corrente. Il primo bimbo stava per essere trascinato al largo dalla corrente, ma è stato salvato dal bagnino Ivan Cirillo. Il secondo bambino, invece, si trovava a bordo di un gonfiabile spinto al largo sempre dalla corrente; a salvarlo i bagnini Medi Boulaghmal del Lido Sogaris e Giovanni Sodano del Lido Loca Playa. Per i piccoli nessun danno fisico ma per i loro genitori un grandissimo spavento. Ma, per fortuna, gli angeli custodi sulle spiagge ci sono e vigilano costantemente per evitare tragedie.