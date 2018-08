Positano. La pioggia di Ferragosto non ferma i fuochi per la Madonna Assunta. Traffico interdetto in serata. PROGRAMMA

Positano. Una pioggia scrosciante accoglie il giorno di Ferragosto che per i positanesi è il giorno dedicato ai festeggiamenti della Madonna Assunta. Per tutta la mattinata verranno celebrate le messe a partire da quella delle sei.

Il paese si sta svegliando sotto la pioggia ed il Comitato Festa ci informa che i fuochi d’artificio dedicati alla Madonna si terranno regolarmente a mezzanotte, salvo condizioni meteomarine avverse; considerando che le previsioni danno la fine della pioggia per questa sera, lo spettacolo pirotecnico verrà effettuato così come da programma.

E’ previsto caos anche perchè i fuochi pirotecnici a Sorrento e ogni manifestazione a Napoli sono state annullate per la tragedia di Genova. Quindi oltre al normale afflusso ci sarà ancora più gente ma il paese verrà chiuso.

Dalla Parrocchia un comunicato

La comunità parrocchiale si stringe ai familiari del tragico incidente avvenuto quest’oggi a Genova affida alla Vergine Santissima di Positano nel giorno della sua festa le vittime e i feriti. Conceda il Signore per intercessione di Maria il riposo eterno ai morti e la guarigione ai feriti

E’ stata emanata apposita ordinanza dell’area vigilanza per regolare il flusso veicolare proprio in vista dei festeggiamenti di stasera. Sarà interdetto al traffico via Pasitea e Piazza dei Mulini, limitatamente al tratto compreso tra il parco Cascone e Piazza dei Mulini, dalle 20: 00 alle 22:00, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento della processione e, dalle 22:00 alle 04:00, vigerà il divieto di accesso e di transito, per tutte le categorie di veicoli, su via Pasitea e via C.Colombo di questa sera ovviamente esclusi residenti e coloro i quali hanno casa o dovranno raggiungere un albergo a Positano

Vie del mare regolari per Amalfi e Salerno il metrò del mare funziona. Il mare è calmo e la pioggerella non impedisce la navigazione.

Alle ore 18 ci sarà “Cento Croci, Cento Ave Maria” mentre alle ore 19 canto del Rosario,e alle 19.30 la solenne celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Ernesto Mandara, a seguire processione con la Statua della Madonna.

A mezzanotte l’attesissimo spettacolo dei fuochi pirotecnici nelle acque di Positano che sarà offerto dalla ditta Senatore. Allieterà il giorno di festa il Concerto Bandistico ‘Città di Chiusano San Domenico’, mentre la suggestiva illuminazione è curata dalla ditta Donnarumma.