Otium a Minori la Spa sul mare d’Amalfi che tutti vogliono imitare, ora anche by night e il must la Notte di San Lorenzo. Siamo in Costiera amalfitana , la spiaggia di Minori, un comune al quale il sindaco Andrea Reale ha dato molta visibilità. Qui troviamo un posto fantastico e unico in Costiera amalfitana, che tutti vorrebbero imitare, una SPA sul mare.. c’è di tutto , idromassaggio, sauno, docce emozionali , comode poltrone, l’accoglienza e la simpatia dello staff di Ennio Cavaliere .. l’allegria degli addii al nubilato, con la bellezza di tanti personaggi, come la nostra amica Barbara Di Palma, blogger, influencer e quant’altro.. Ad agosto eventi by night e da non perdere la notte di San Lorenzo.. massaggi, bollicine, relax completo e puro.. in questi giorni vi consigliamo di prenotare