Ospedale Costa d’ Amalfi in difficoltà per carenza di organica, scoperti dieci turni di guardia. Anno horribilis per la sanità nella Divina

Turni scoperti al PS medico del PO Costa d’Amalfi: data la carenza di organico tra l’altro nota da gennaio che vede 4 medici anziché 6 al momento sono scoperti 10 turni di guardia. L’ospedale della Costiera amalfitana a Castiglione di Ravello in difficoltà, come pure l’assistenza che dovrebbe essere garantita dall’ASL Salerno e dalla Regione Campania. E questo in un periodo di altissima affluenza turistica quale è agosto. Se si pensa anche a come è stata lasciata scoperta la spiaggia di Positano e Praiano, all’idroambulanza solo ad agosto, si può dire che questo è l’anno peggiore per la sanità degli ultimi venti nonostante il presidente della Regione sia un salernitano come De Luca. Come mai? Speriamo si intervenga al più presto nel prezioso presidio ospedaliero fondamentale per la Costa d’ Amalfi. Nessuno, salvo Positanonews, ne parla. Ma questo è stato un anno horribilis per la sanità nella Divina.