Ospedale a Castiglione, i prelievi ematici solo di martedì

A causa probabilmente delle ferie che tutti, da consuetudine, preferiscono prendersi nel mese di Agosto, il reparto adibito alle analisi del presidio ospedaliero di Castiglione che raccoglie un po’ tutto il bacino dei pazienti della Costiera Amalfitana, rimarrà disponibile per i prelievi ematici soltanto un giorno a settimana, di martedì. Una carenza di personale che non passa sott’occhio ovviamente causato dalla sospensione dalle attività lavorative da parte di due dipendenti. Il pronto soccorso, invece, continuerà a funzionare regolarmente con i prelievi strettamente necessari per la diagnosi.