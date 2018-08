Oroscopo di oggi 8 Agosto 2018

ARIETE: Buona concentrazione di energia soprattutto al mattino ma nel pomeriggio un po’ di stanchezza potrebbe riaffiorare. Per stasera sarà meglio non prendere appuntamenti, potreste innervosirvi! Mattinata valida e serata conflittuale anche in amore: non rivangate vecchie situazioni che possono compromettere la stabilità della coppia, ultimamente messa un po’ a repentaglio. Se vivete una relazione da poco vorreste avere più garanzie.

TORO: L’impulso ad agire e mettere ordine nelle vostre faccende personali è davvero forte! Dovreste essere un po’ meno tolleranti quando decidete di fare chiarezza perchè alcune persone approfittano della vostra eccessiva benevolenza. In amore lasciate che siano i sentimenti a parlare. Stasera non create inutili dispute. Buona compatibilità con Vergine e Bilancia: in amore vi aspettano momenti elettrizzanti, se avete conosciuto una persona non sottovalutela perchè può nascere qualcosa di molto importante.

GEMELLI: Lasciatevi travolgere dalle situazioni ma valutate bene ogni tipo di iniziativa, può arrivare un buon affare da cogliere al volo! Attenzione però al denaro: dagli inizi dell’estate state spendendo un po’ troppo. Venere è in aspetto buono per l’amore, dovete dedicare più tempo a chi amate. Ci vuole comunque pazienza per evitare che si crei qualche frattura. Nuovi incontri favoriti ad agosto, mese particolare per le emozioni.

CANCRO: La Luna entra nel segno e vi porta momenti più facili anche riguardo il lavoro. Avete bisogno di energia positiva e ottimismo in amore. Alcuni rapporti vi innervosiscono, soprattutto con Ariete e Bilancia. La serata andrà meglio ma non assumete atteggiamenti competitivi. Cercate di prendere tempo perchè vi aspetta un settembre pieno di impegni. Qualcuno sta aspettando la telefonata di una persona. Bisogna solo avere pazienza: entro venerdì capiterà qualcosa di nuovo!

LEONE: Avete una gran voglia di cambiare e farvi valere. Il periodo di caos che state vivendo risulterà essere positivo per voi. Evitate però di fare troppe cose insieme perchè c’è rischio di confondervi. Dovreste rafforzare l’amore: Mercurio produce un ottimo effetto se desiderate ampliate la gamma delle vostre emozioni sentimentali. Ottima la complicità di Venere anche se desiderate avere avventure occasionali, specialmente dalla seconda parte della settimana.

VERGINE: Ottime possibilità in arrivo per voi. Inizio della settimana pesante ma ora va meglio. Siete un po’ agitati per alcuni cambiamenti che riguardano la famiglia o il lavoro: non è escluso che qualcuno voglia mettervi in mezzo a una discussione, ma ne uscirai vincente. Evitate i ripensamenti in amore, con il giusto partner potete fare progetti in grande stile. Se intendete fare un passo importante, sempre in amore, il weekend vi verrà incontro. Prendete decisioni con concretezza e lungimiranza!

BILANCIA: Situazione intrigante per chi vuole trovare un amore, anche part time, grazie a Venere nel vostro segno. É ora di cambiare rotta anche sul lavoro: qualcosa non è più di vostro gradimento ed è un periodo buono per variare radicalmente. Se però ci sono delle modifiche da apportare, o farvi avanti con il capo per proporre qualcosa di buono, non tiratevi indietro! In amore c’è una forza in più, siete nel vortice della passione! Non sarà difficile quindi innamorarvi ancora; non è escluso che un viaggio dia inizio a una love story!

SCORPIONE: Tutti i rapporti ora sembrano più “scorrevoli”. Tra settembre e ottobre, inoltre, avremo una spinta in più: sarà forte il desiderio di cambiare, rinnovare la vostra vita e ritrovare un po’ di stabilità interiore. Una bella notizia in arrivo entro poco. Cercate di recuperare fiducia in voi stessi. In amore non trinceratevi dietro un’inutile diffidenza e cercate di superare gli scogli del passato. Se pensate che una persona può diventare importante nella vostra vita, datele appuntamento e preparati a 48 ore di grande passionalità!

SAGITTARIO: Archiviate le prime due giornate della settimana, piuttosto tese, siete ora proiettati a questa mattina che sarà ancora complicata e piena di cose da fare. Nel pomeriggio però riprenderete quota e starete molto meglio. Puntate sul fine settimana per gli incontri d’amore. Nuove amicizie, nuovi contatti e nuove opportunità in arrivo. Puntate sul vostro fascino se siete a caccia di una storia d’amore!

CAPRICORNO: Non abbiate incertezze, anche se non tutto va come desiderate: siate ottimisti e andate avanti! Saturno in transito nel segno vi suggerisce di tagliare i rami secchi dalle vostre vite. Negli ultimi sei mesi c’è stato un netto cambiamento: ora potete attuare un progetto nuovo e studiare nuove strategie. Anche se la vostra attività è in crisi o c’è stato un problema, ora sapete come superarlo. Serata non molto “disponibile” per l’amore: la Luna in opposizione potrebbe farvi discutere e alla fine siete sempre voi a starci male.

ACQUARIO: Combinazione molto interessante nel vostro cielo ma evitate i ripensamenti. Continua la fase di stress per quanto riguarda i guadagni, in ambito lavorativo usate le esperienze passate come base di ripartenza ma non lasciate con troppa facilità il certo per l’incerto. In amore siete più disponibili nei confronti del partner: serata valida per fare una proposta o conquistare una persona. Mai porre limiti alla provvidenza del cuore: possibilità in vista di incontri e avventure disimpegnate.

PESCI: La settimana è iniziata in maniera stancante ma ora offre più opportunità. Se avete un amore importante o desiderate una persona non tiratevi indietro e datele un appuntamento! Entro poco tempo avrete la possibilità di vivere emozioni o di essere contattato da qualcuno che vuole chiarire una questione importante con voi. Siete molto disponibili a fare grandi scelte in vista del futuro. Grandi novità entro tre mesi: se avete una storia importante fate attenzione perchè questo cielo prolifico potrebbe portarvi trasgressioni o emozioni diverse dal solito.