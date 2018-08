ordinanza di misura cautelare di un giovane pakistano per rapina a Battipaglia

La Squadra Investigativa del Commissariato di P.S di Battipaglia, eseguiva un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale degli arresti domiciliari nei confronti di O.R. di anni 19 di origine ucraina ma residente in Pellezzano (SA) e di S.D.P di anni 21 nativo brasiliano ma dimorante in Capaccio.

Il provvedimento veniva emesso dal GIP presso il Tribunale di Salerno su richiesta di questa Procura della Repubblica.

Le attività investigative consentivano ad individuare gli autori della rapina aggravata perpetrata 7 aprile 2018 in danno di una ricevitoria tabacchi di Battipaglia.