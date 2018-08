Operazione antidroga a Sorrento. Arrestato un 19enne e denunciato un 16enne, entrambi del posto

Non si fermano i controlli antidroga in penisola sorrentina e, proprio durante uno di questi, i carabinieri di Sorrento hanno fermato un 19enne del posto, Antonino Schisano, che sottoposto a controllo è stato trovato in possesso di sette involucri di marijuana per un peso complessivo di 15 grammi e 250 euro in contanti. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti, è stato tratto in arresto. Nell’ambito dello stesso servizio antidroga le forze dell’ordine hanno fermato in Via Casarlano un 16enne di Sorrento, anche lui già noto per reati in materia di stupefacenti; il giovane è stato trovato in possesso di 12 grammi di hashish e 70 euro in contanti. Il 16enne è stato denunciato. In entrambi i casi si è provveduto al sequestro della sostanza stupefacente e delle somme di denaro.