Da oggi la nuova rubrica di Positanonews “L’angolo del vino” con il sommelier Arturo Terminiello

L’angolo del vino di Positanonews

Cominciano da oggi la nuova rubrica con noto sommelier, tra i migliori in campania, per la sua professionalità e competenza nel vasto mondo dei vini.

Oggi vi parlo di un rosato della Costa d’Amalfi che mi ha fatto innamorare al primo sorso. Ci troviamo a Tramonti, Areale che definisco scherzosamente(ma non troppo…) la Bordeaux vitivinicola amalfitana, anche perché le aziende produttrici che ivi locano, lavorando ancora la vigna con il minor impatto tecnologico possibile ,quindi con maggiori investimento in termini economici, e sono sempre più propensi al rispetto del territorio, che in luoghi come questi, dove la viticultura è eroica , è una gran bella novità per tutti gli “utilizzatori” finali dei prodotti che qui nascono. Oggi vi parlo di Monte di Grazia, Azienda di proprietà del Dottor Alfonso Arpino,medico condotto di professione ma amante ed intenditore del “nettare degli dei”. Il rosato da lui prodotto, biologico, nasce da un blend di uve Tintore e Moscio, alla vista si presenta con un colore rosato cristallino e limpido,mentre al naso sviluppa delicate note di frutta, ciliegia e fragola in primis e sentori di erbe aromatiche. In bocca è fresco, con sensazioni sapide e minerali, che invitano al secondo sorso con molta facilità. Ha davvero una grande bevibilità. L’ho bevuto su uno spaghetto con parapandoli di nassa e zucchine, con sopra un touch di polvere di riccio di mare disidratato e devo dire che ci stava veramente molto bene. Arturo Terminiello Maitre-Sommelier a “Il Flauto di Pan” – Villa Cimbrone – Ravello