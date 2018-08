Offese su Facebook? Cosa poter fare contro gli haters e i “ladri” di autostima

Capita anche a noi, non parliamo dell’aspetto legale, che molti ignorano, la legge punisce severamente chi offende sui social network e facebook, anche se ha un profilo privato, basta che vi siano più di due persone a leggere, ed è diffamazione aggravata, questo significa condanna penale fino a sei anni e poi in sede civile si potrebbe chiedere un risarcimento danni, se uno offende una società che quindi porta avanti attività lavorativa, come Positanonews, che è un’azienda di comunicazione, potrebbero essere tanti bei soldini..

Ma noi siamo abbastanza buoni, abbastanza..

Gli hater, i competitor, i vampir, che rubano energie e tempo, si rivolgono sempre ai più visti, hanno delle frustrazioni, sono turbati, ignoranti del fatto che quello che fanno è anche commettere reato, ma lo fanno con lo scopo di offendere, cioè colpire, non con un motivo serio e fondato, altrimenti perchè non mandano un messaggio o una mail in redazione? Perchè non chiedono spiegazioni? Se abbiamo sbagliato provvediamo, non siamo ostinati, come a volte succede ad altri giornali, se vi sono correzioni da fare le facciamo.

Non possiamo evitare di essere letti e quando siamo più letti diventiamo sempre più soggetti di critica. Cosa fare se non vogliamo perdere tempo con azioni legali e denunce, anche perchè non fanno parte del nostro DNA, anche se noi le riceviamo in continuazione al primo errore che facciamo?

Intanto invitiamo chiunque abbia qualcosa da dire a venire da noi in redazione, lo ascolteremo con piacere per dirimere ogni incomprensione, siamo sopra al Tre Esse a Piano di Sorrento dalle 9,30 alle 13 e dalle 17 alle 19 tutti i giorni salvo i weekend. O , meglio, a mandare una mail dettagliata e chiara a direttore@positanonews.it

Per il resto cosa fare

Sentiamo cosa ci consiglia il blogger Riccardo Scandellari

Chiunque abbia un minimo di presenza e visibilità attraverso Social Network e blog ha ricevuto commenti critici, di varia intensità e aggressività.

Non sto prendendo in considerazione le critiche giuste e motivate, quelle che ci fanno crescere e ci fanno bene, perché chi critica costruttivamente ti ama, vuole migliorarti e devi ringraziarlo, anche quando non sei d’accordo con lui. Il problema è quando chi ti attacca ha, come unico obiettivo, di colpirti e affondarti. Uno scaricare rabbia e frustrazione, spesso mascherato da appigli reali, ma che è visibilmente un attacco alla persona e non ai contenuti.

I motivi per cui una percentuale di utenti diventa aggressiva e risentita non è materia di mia competenza. In alcuni casi l’attacco è violento, fine a se stesso, spesso eseguito da un utente falso (troll) o con un nome di fantasia. Questi vanno bloccati e non considerati. In altri casi è un concorrente ad attaccare, oppure qualcuno a cui dà fastidio la popolarità di chi ha avuto maggiore successo o che utilizza bene gli strumenti di comunicazione digitale. Credo che il maggiore impulso nell’attaccare un collega/concorrente sia dato dall’insoddisfazione per i risultati lavorativi ottenuti. Queste persone sono spinte a credere di ricevere troppo poco rispetto agli sforzi che compiono ogni giorno. Una caratteristica che li contraddistingue è l’assidua presenza online che, per chi li osserva, è un solido indicatore di mancanza di impegno sul versante lavorativo.

I Social Network mettono le persone su un palcoscenico in cui possono esibirsi a qualsiasi ora del giorno. In questo proscenio si possono fare due cose; la prima e più sana è esibirsi creando contenuti rilevanti per il pubblico a cui vuoi arrivare; la seconda, nociva per loro e per gli altri, è attaccare e criticare la concorrenza cercando di determinare la differenza che c’è tra loro e te.

Non si attacca qualcuno che si reputa inoffensivo, o non degno di considerazione. Se subisci attacchi da parte di questi elementi, devi ricordarti di essere grato del debito karmico che sciogli incontrandoli; se ti attaccano è perché vedono in te una minaccia, oppure un professionista che li ha limitati o ha ottenuto delle occasioni che, se tu non fossi esistito, avrebbero potuto essere loro. Tu sei in debito con la fortuna e con l’universo per essere stato così abile e capace di ottenere un vantaggio competitivo grazie alla tua competenza e al tuo modo di comunicare e di rapportarti agli altri. Se ti attaccano è perché tu sei in vantaggio. Gestisci il vantaggio.

La prima cosa da fare è gestire l’attacco nella maniera più rapida possibile, ma non così tanto da non essere calmo e rilassato. Innanzitutto cerca di comprendere di che tipo di attacco si tratta e agisci diversamente da chi ti assale: reagisci in modo freddo.

“La rabbia è quella sensazione che fa in modo che la tua bocca lavori più velocemente della tua mente” – Evan Esar

L’obiettivo di chi ti aggredisce è ottenere visibilità nella tua community, mettere in dubbio le tue capacità o confonderti. Noterai che per farlo parlerà più di te come persona che del contenuto che hai postato. Un altro indicatore di attacco alla persona è l’assiduità: ti cercano, vogliono te, qualsiasi cosa tu faccia è un buon pretesto per accendere la miccia dell’odio.

Con chi critica costruttivamente devi confrontarti allo stesso livello ed essere aperto a nuove idee, mettendo in dubbio tutto quello che fai e dici. Con chi attacca per quello che sei e non per quello che fai non puoi agire allo stesso modo: non scendere mai al livello di chi ti attacca.

Se l’attacco è volutamente personale fai come loro, sposta l’attenzione da quello che dicono a quello che sono. Scherza e divertiti, fai comprendere a chi segue la conversazione che non ti pesano le loro parole, che non hai tempo per i loro deliri e reputi il loro attacco non degno di una risposta seria. Nella maggioranza dei casi scompaiono. Quelli che rimangono invece, di fronte a questo tuo atteggiamento si imbestialiscono e si smascherano da soli, perché rendono trasparente il loro essere accessibili negli intenti di odio, smascherandoli. A quel punto puoi cessare di rispondere, perché chi leggerà la conversazione si è fatto un’idea molto chiara di te e di quel genere di detrattori. Chi risponde per ultimo, in questo gioco, perde quasi sempre.

Quando hai a che fare con elementi che ti hanno messo nel mirino per qualche assurdo motivo che non ti esorto ad indagare, puoi agire cancellando il collegamento e infine a bannarli. In modo da impedire ad entrambi la vista reciproca. La differenza tra una comunità e una rete è che a una comunità si appartiene, mentre la rete ti appartiene. Ne hai il controllo. Si possono aggiungere amici quando lo si desidera ed è possibile eliminarli allo stesso modo. È giusto e sano non frequentare chi non condivide il tuo modo di essere, mentre è giusto e sano frequentare chi non la pensa come te. C’è una bella differenza tra questi due gruppi di persone

Sapere come reagire alle critiche, provocazioni, offese e prese in giro non è affatto semplice. In primo luogo, perché non c’è una regola universale che vale in ogni contesto. Con alcune persone potrebbe convenire il silenzio, con altre, invece, contrattaccare. In secondo luogo, quando si è vittima di provocazioni, l’irritazione che ne consegue non aiuta a restare lucidi. È probabile, quindi, che in un momemto di confusione – in cui la propria autostima è messa a dura prova – non si reagisca come si dovrebbe.

Colleghi di lavoro, il capo, amici (o presunti tali), conoscenti, parenti (serpenti) o sconosciuti: tutti possono indossare le vesti del provocatore di turno, indipendentemente dall’età (si può essere bulli da ragazzini, ma anche in età adulta). Dunque, è importante sapersi difendere da questi individui, dal momento che possono intralciare la nostra vita in ogni ambito. Partiamo dal presupposto che i provocatori sono dei mediocri che solitamente tendono a prendersela vigliaccamente con i più deboli, magari facendosi forti mediante il consenso più o meno esplicito del gruppo. Immagina un contesto di ufficio, in cui un provocatore prende di mira un collega e tutti gli altri se la ridacchiano. Questa situazione rappresenta una motivazione per il provocatore che nelle risatine generali si sente approvato. Ma è palese che soltanto un mediocre, un frustrato o un insicuro può cercare questa forma infima di approvazione. Si tratta, insomma, di una persona consapevole di non potersi far ammirare e apprezzare per doti, valori o virtù e cerca, così, di affermarsi e di emergere dall’anonimato facendo leva sulla provocazione. Non esattamente il massimo… Altre volte si tratta di individui insicuri che, onde evitare di essere attaccati sulle loro debolezze, assumono un atteggiamento aggressivo e spostano l’attenzione su qualcun altro. Fanno, quindi, della provocazione una modalità di autodifesa. Poi ci sono anche i provocatori invidiosi, quelli che vivono afflitti dai complessi di inferiorità e tentano di dissimularli cercando di mettere in evidenza le debolezze altrui (in un altro articolo già ho parlato di come difendersi dall’invidia). In ogni caso, qualunque sia la motivazione di fondo dei provocatori, le loro parole possono offendere, ferire e fare molto male, causando anche stati d’ansia e attacchi di panico a chi ne è vittima; pertanto, il fatto che loro se ne freghino e continuino a ferire il prossimo, provando piacere per la sofferenza che cagionano, fa di loro delle persone egoiste e cattive. In alcuni contesti, la provocazione può sfociare addirittura nel mobbing o nel bullismo, assumendo i pericolosi contorni di una vera e propria piaga sociale.

Questo dice Francesco Pacifico.

Come reagire alle critiche, provocazioni e prese in giro

Partiamo dal presupposto che non esiste una strategia universale per reagire alle critiche, in quanto non tutti i provocatori sono uguali. Pertanto ho individuato svariate strategie per difendersi dalle provocazioni: soltanto testandole potrai capire quale fa al caso tuo.

Allontana i provocatori dalla tua vita

Dal momento che i provocatori sono persone negative e non contribuiscono per niente alla tua crescita personale, dovresti tenerle alla larga. Cerca di circondarti soltanto di persone positive, che accrescano la tua autistima e ti valorizzino. Persone che ti migliorino e ti facciano sentire rispettato ed apprezzato. Sii selettivo. D’altronde non si può essere amici di tutti! Gli individui che mettono in risalto le tue debolezze attraverso offese e prese in giro del tutto gratuite, non dovrebbero fare parte delle tue cerchie. Certo, non sempre questo è possibile. Sul lavoro, ad esempio, non puoi allontanarti del tutto dai colleghi, ma puoi sicuramente ridurre il rapporto con loro al minimo indispensabile, stabilendo delle distanze e dei limiti.

Ignora le provocazioni e le offese gratuite

Dimostrati superiore ai provocatori e spiazzali con la tua indifferenza. Per manifestare indifferenza devi innanzitutto cercare di non accusare il colpo delle loro offese gratuite. Parti dal presupposto che la persona che sta nel torto è chi ti provoca e non tu. È lui che ha dei problemi. È lui ad essere inferiore. Tu magari avrai qualche debolezza che diventa oggetto di scherno; ma chi è che non ce l’ha? È probabile che colui che ti provoca abbia più debolezze di te, soltanto che prova a mascherarle con l’aggressività. Non reagire alle critiche e non rispondere alle provocazioni. Oltre a non parlare, dovresti cercare anche di non far trapelare la tua irritazione attraverso l’espressione del volto o la gestualità. Sorridi con rilassatezza o resta in silenzio guardando con distacco il tuo interlocutore. Non abbassarti, insomma, al livello mediocre che contraddistingue il provocatore di turno. Elevati. Lasciati scivolare le critiche sul mantello dell’indifferenza, a meno che, ovviamente, non siano veritiere. In tal caso, la critica diventa costruttiva e potresti utilizzarla per analizzare te stesso e i tuoi punti deboli, così da lavorarci sopra al fine di migliorarti (a tal proposito potrebbe interessarti l’articolo in cui spiego come fare critiche costruttive). A volte, sostenuti da un ego troppo grande, tendiamo a percepire le critiche nei nostri confronti sempre e soltanto come degli attacchi personali, anche quando ce le meritiamo. Ma il confronto, sebbene generato da una critica schietta e diretta, può risultare positivo. Pertanto, accetta le critiche – quando sono meritate – e non essere oltremodo permaloso.

Contrattacca in modo deciso e fermo

Se la strategia dell’indifferenza non funziona perché interpretata dal provocatore come un silenzio assenso, allora devi cambiare atteggiamento. A volte, infatti, le persone sono capaci di andare avanti per anni sempre con le solite prese in giro. D’altronde, le argomentazioni di un idiota non possono essere molte. Cerca di riconoscere i punti deboli del provocatore e pungolalo laddove sai che puoi metterlo in difficoltà, rovesciando i ruoli. Vedi, reagire alle critiche con rabbia non servirebbe a niente; anzi una reazione scomposta ed aggressiva potrebbe farti sentire in colpa e dare soddisfazione al tuo provocatore (vedi anche come gestire la rabbia). Ma se saprai rispondere alle sue provocazioni in maniera arguta e con un tono di voce deciso e fermo, magari cercando anche tu di evidenziare i suoi punti deboli, è probabile che la prossima volta, prima di venirti a provocare, ci penserà bene sopra (sopratutto se è una persona narcisista).

Affronta le critiche parlandone direttamente con il provocatore

A volte è utile parlare senza peli sulla lingua: se c’è un provocatore che ti pungola in continuazione, cerca di capire la motivazione che lo spinge a un siffatto comportamento. Puoi affrontarlo a viso aperto parlandoci con schiettezza: domandagli esplicitamente perché si comporta in questo modo. Possibilmente affronta i problemi relazionali in un momento di calma e non di rabbia, parlando in modo diretto della relazione stessa e di qualcosa che evidentemente non va. Senza volerlo “psicanalizzare”, spiegagli le emozioni che quelle provocazioni scatenano in te e chiedigli poi di modificare il suo comportamento. Se anche la discussione dovesse sfociare in un litigio, potrebbe comunque rivelarsi utile a chiarire. Ricevere una spiegazione, inoltre, renderebbe più distensiva la relazione. Questa strategia funziona soprattutto con persone aperte al dialogo; mentre, se hai a che fare con un provocatore “ignorante”, parlarci potrebbe servire a poco giacché non ti capirebbe. Discutere con uno stupido è tempo perso: ti porterebbe al suo livello e ti batterebbe con l’esperienza!

Cambia argomento

Se ti accorgi che una persona vuole indirizzare la conversazione verso la critica, se la vuole mettere sul piano delle offese gratuite, cambia argomento. Stronca, insomma, sul nascere ogni tentativo del tuo interlocutore di provocarti, sviando il discorso. Anche quando non sei tu ad essere criticato, evita la trappola del pettegolezzo. Se qualcuno nel tuo gruppo (di lavoro o nelle amicizie) sta spettegolando, chiarisci fin da subito che non ti piace. Insomma, fai capire in maniera più o meno diretta, che nella tua sfera non sono ammesse provocazioni, commenti meschini e pettegolezzi, utilizzando, anche in questo caso, la strategia di cambiare discorso. Credimi, è davvero negativa una discussione il cui clima è avvelenato dal continuo sparlare.

Spiazza il provocatore mediante la gentilezza

A volte chi ci provoca gode nel farci perdere la pazienza e spera che prima o poi sbottiamo. Un modo spiazzante per fronteggiare un provocatore che ti pungola con battutine pungenti consiste nel risponderlo con garbo e cortesia.Anche se dentro sei contrariato e dispiaciuto, continua a manifestare gentilezza. Insomma, non perdere mai la calma e fai finta di non comprendere le sue reali intenzioni, al costo di sembrare ingenuo o stupido. Questo farà innervosire il tuo interlocutore, che potrebbe addirittura smascherarsi da solo, sbottando e palesando irritazione per la tua reazione inaspettatamente cortese.

Conclusioni

Dopo averti suggerito una serie di strategie per difendersi dalle provocazioni e reagire alle critiche, intendo fare un’ultima considerazione. I provocatori sono dei “ladri”: ci rubano le energie, l’autostima, le certezze e l’integrità. Ma non dobbiamo permettere loro di avere tutta questa influenza sulla nostra vita. In fondo si tratta di persone miserabili, che non meritano molta importanza. Tu sicuramente hai dei sogni, degli obiettivi e degli interessi che devi portare in una posizione di centralità nella tua esistenza. Non dubitare mai delle tue capacità. Credimi, vali molto di più di quelle persone che vogliono soltanto sminuirti. Dimostra a te stesso – oltre che a loro – che si sbagliano!

