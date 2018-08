Nuoto Sorrento . Renato Belgenio “Non ho mandato via nessuno, all’Ulysse il posto era vacante”

Sorrento. Arriva una precisazione telefonica da parte dell’allenatore di discipline acquatiche Renato Belgenio a proposito delle notizie pervenute in redazione dopo l’uscita di Sveva Schiazzano e altre nuotatrici dall’ Ulysse di Sorrento per seguire Marco Veno alla piscina di Sant’Agata a Massa Lubrense, dove è stato chiamato. Belgenio , che ha lasciato la piscina di Piano di Sorrento per l’Ulysse, vuole chiarire un punto che riguarda proprio la fuoriuscita di Veno dalla piscina Ulysse . Dunque non ha provocato lui la fuoriuscita di Veno, cosa che ha portato le ragazze che allenava a seguirlo . “A scanso di ogni equivoco che mi riguarda non ho mai fatto nulla per mandare via Veno, è la società che ha reso il posto vacante e mi ha chiamato ad occupare questo posto”.

Noi di Positanonews a questo punto non entriamo più nella vicenda ed auguriamo a tutti buon lavoro e buona stagione a tutti.