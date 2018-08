Nuno Gomes a Positano e Capri: vacanze in Costiera per l’ex calciatore lusitano

Nuno Gomes ritorna in Italia, concedendosi una vacanza in Costiera Amalfitana, tra Positano e Capri. L’ex attaccante di Benfica, Fiorentina e della nazionale portoghese ha pubblicato delle foto sul proprio profilo Instagram, con gite tra l’Isola azzurra e relax dalla panoramica Villa Fiorentino, nella Città Romantica. Nuno Gomes attualmente ricopre il ruolo di dirigente del Benfica, nel ruolo di assistente nel settore internazionale, ma nel Bel Paese è ricordato da tutti come il bomber della Viola, prima del fallimento con la presidenza di Cecchi Gori.

Ciao Itália! ❤️🇮🇹 Un post condiviso da Nuno Gomes (@nuno_gomes21) in data: Ago 21, 2018 at 9:52 PDT



Nuno Gomes, punta con il vizio del gol, ha iniziato la propria carriera con il Boavista (con cui ha vinto una Taça de Portugal), venne acquistato nel 1999 dal Benfica. La vena realizzativa con le aquile di Lisbona (60 gol in 101 partite) e le performance con la nazionale lusitana, catturarono l’attenzione di Vittorio Cecchi Gori, che lo portò alla Fiorentina nel 2002, per la cifra di 20 miliardi di lire. Nuno Gomes in Italia vinse una Coppa Italia, ma fece ritorno al Benfica dopo due stagioni, a causa del fallimento della società.

Buonanotte Positano..🇮🇹 Un post condiviso da Nuno Gomes (@nuno_gomes21) in data: Ago 22, 2018 at 4:55 PDT

Nella prima decade del nuovo millennio, Nuno Gomes è tra gli inamovibili della Seleção das Quinas, disputando due Mondiali (2002 e 2006) e tre Europei (2000, 2004 e 2008), sfiorando il sogno della vittoria degli europei in casa nel 2004, con i portoghesi sconfitti in finale dalla Grecia (1 a 0): con la nazionale è attualmente il quinto calciatore per numero di reti (29 in 79 presenze). L’attaccante ha chiuso la carriera nel 2014, dopo le esperienze con Braga e Blackburn, ritornando dall’Inghilterra per coprire il suo attuale ruolo dirigenziale.