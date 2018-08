Notti magiche tra musica, pittura e tradizioni a “Cetara Incantata”

Due notti di musica, canti, contaminazioni culturali, arte e tradizione. E’ “Cetara incantata”, che il 31 agosto e il 1 settembre trasforma il piccolo borgo marinaro nel palcoscenico magico per un evento unico, che fonde generi ed emozioni.

Nel cuore della Costiera amalfitana, la Regione Campania con la SCABEC ha organizzato e promosso “Cetara incantata”, due serate nella suggestiva baia di Cetara che a partire dalle ore 21 proporranno le inconfondibili sonorità dei NeaCo’ – Neapolitan Contamination, la band che reinterpreta le canzoni della tradizione classica partenopea, offrendo un concerto coinvolgente tra la melodia napoletana, il blues e le sonorità provenienti da altri continenti. Un viaggio in musica tra culture, stili e atmosfere dall’Argentina alla Giamaica, dall’Africa a New York, lungo il filo rosso della canzone napoletana.

Durante l’esibizione, con l’ausilio delle note e dei colori di Cetara, ci sarà la live painting performance degli Otaku Garden, associazione culturale di Salerno composta da ragazzi specializzati nell’arte del disegno. Ispirati dalle luci della baia di Cetara e dalla melodia dei NeaCo’, realizzeranno una serie di tele per raccontare l’affascinante scenario della costa con il loro originale stile figurativo. Alla fine della kermesse le opere realizzate saranno esposte all’interno del Museo Civico ospitato dalla Torre di Cetara.

Dopo la musica e la pittura, a mezzanotte circa, “Cetara incantata” richiamerà tutti gli spettatori al molo per attendere il rientro dei pescatori, per la cerimonia dell’approdo delle barche e il piccolo suggestivo mercato tradizionale del pesce. Illuminato con le candele e con le luci d’arte previste dalla manifestazione, si vivrà il momento del rientro delle imbarcazioni tipiche della costiera, dopo una notte trascorsa in mare, e l’arrivo del pescato fresco messo in mostra per chi vorrà acquistarlo. La serata sarà condotta dal giornalista Peppe Iannicelli.

“Cetara Incantata” è realizzata in collaborazione con il Comune di Cetara e fa parte del programma OpenaArt Campania, la rassegna/ contenitore organizzata e promossa dalla Scabec che dura tutto l’anno e che ospita eventi e manifestazioni, dai concerti al teatro, dalle visite guidate alle degustazioni, in musei, località e siti culturali della Campania, per la valorizzazione del territorio, delle arti e della tradizione.

Foto di Matteo Giordano – Cetara