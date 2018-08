Notte da incubo a Messina per tre ragazze minorenni di Nocera Inferiore, vittime di un molestatore

Brutta esperienza per tre ragazze minorenni di Nocera Inferiore in vacanza in provincia di Messina insieme alle rispettive famiglie. Mentre partecipavano alla Notte Bianca a Santa Teresa Riva, tra sabato e domenica notte, sono finite nelle grinfie di un 55enne siciliano che comincia ad allungare le mani sulle tre ragazze, tentando di circuirle e costringendole a seguirlo. Una delle tre giovanissime comincia ad urlare e riesce ad attirare l’attenzione di alcune persone presenti in strada che immediatamente allertano le forze dell’ordine. Le tre minorenni di Nocera Inferiore, una delle quali ha accusato un malore per lo shock subito, sono state poi raggiunte dai genitori e soccorse dal personale del 118 del presidio di piazza Municipio e dai volontari della Croce Rossa di Roccalumera presenti per la Notte Bianca. All’1,30 di ieri mattina il 55enne viene arrestato con l’accusa di violenza sessuale. L’uomo si è difeso affermando di non voler importunare nessuno e che non era sua intenzione abusare delle ragazzine. Avrebbe solo tentato un approccio ed inoltre ha aggiunto di non sapere che le ragazze fossero minorenni.