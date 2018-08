Nocera Superiore: trovano un serpente nell’auto e, dopo, vincono al lotto!

Davvero curioso quello che è successo a Nocera Superiore, ad un insegnante di ballo, che mentre guidava la sua auto in giro per il paese, si è ritrovato, all’improvviso, un serpente nella sua auto. La lunga biscia si era intrufolata nell’auto, nello sportello, ed ha fatto sobbalzare il conducente del veicolo che si è immediatamente spostato sul lato passeggero. Ovviamente era sotto shock per quanto accaduto, ma il lungo serpente non è stato da meno: si è nascosto all’interno della vettura tant’è che è intervenuto anche un meccanico cercando di scovarlo ma senza esito positivo.

La fortuna del serpente

Il serpente ritrovato, ed intrufolatosi nell’auto, ha portato fortuna: gli amanti del gioco del lotto hanno indovinato un ambo: 72, la meraviglia, uscito sulla ruota di Bari e l’89, il serpente, estratto sulla ruota di Palermo. Dunque hanno avuto ragione i tentatori della fortuna che, dapprima hanno assistito alla scena, e poi si sono catapultati a giocarsi i numeri, vincendo.