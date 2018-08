NOCERA INFERIORE: Vigile che sversa i rifiuti in strada, incastrato dalle telecamere

Sullo sfondo si vede un’auto bianca, sembra una Fiat Punto, ferma ad un lato della strada. Il portellone del vano bagaglio è aperto, c’è la sagoma di una donna che tira fuori un grande sacco di plastica nera e lo lancia sul ciglio della via. Il conducente dallo specchietto retrovisore osserva la scena, fa marcia indietro ed inizia a suonare il clacson. Si avvicina alla Punto e,dobbiamo immaginarlo perché l’audio non si sente, richiama la donna.

Forse le dice che non è corretto quello che sta facendo. Dopo alcuni secondi dal lato guida scende un uomo in bermuda e t-shirt, capelli brizzolati. Poi, inequivocabile, il gesto minaccioso con il braccio destro alzato da parte dell’ uomo in bermuda. Il proprietario ha riconosciuto in quell’uomo un vigile urbano.

Si dice indignato per quei fotogrammi. «E pensare – scrive – che dovrebbero essere loro a dare l’esempio».