Nocera Inferiore. Tonino e Rosa, una commovente storia d’amore che dura oltre la morte

Nocera Inferiore. In un’era in cui tutto sembra effimero è bello poter riportare una storia che tocca il cuore e che parla di sentimenti veri, che parla di un amore che va oltre la morte. Parliamo di Antonio Vicedomini, 79 anni, conosciuto da tutti come Tonino, un venditore di mobili amato e benvoluto da tutti. Il grande amore di Tonino si chiama Rosa, un amore grande il loro, di quelli che ti fanno desiderare di poter vivere un sentimento così puro e forte. Tonino e Rosa erano inseparabili e innamorati come il primo giorno. Insieme anche nella malattia che ha colpito Rosa, un tumore contro il quale ha lottato per tre anni ma che ha vinto su di lei e l’ha portata via il 4 maggio 2017. Ma l’amore che li unisce non si interrompe e supera il muro nero della morte. Tonino, dal giorno in cui la sua Rosa è andata via, va in giro e dorme con delle magliette sulle quali ha fatto stampare il volto della moglie. “Non sono pazzo – precisa Tonino – ma innamorato. Mia moglie è stata una donna eccezionale. Non mi vergogno a dire che quando vado a letto stendo al mio fianco una maglietta con la quale Rosa dormiva”.