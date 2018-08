Nina Agdal, la top model in vacanza tra Capri, Nerano e Positano

Vacanze tra Capri e Positano anche per Nina Agdal, la top model ex fidanzata di Leonardo Di Caprio. La 26enne danese in compagnia del suo attuale fidanzato Jack Brinkley Cook, attualmente si trova a Positano e soggiorna al Sirenuse, il meraviglioso hotel dei Sersale, che fu la residenza di John Steinbeck.

La bellissima modella nordica, celebre per i suoi scatti per l’edizione swimsuit di Sport Illustrated, prima di giungere nelle Città Romantica è stata a Capri per circa quattro giorni: qui ha soggiornato nel monumentale Hotel Caesar Augustus, il cinque stelle che ad Anacapri guarda a strapiombo sul mare. Durante il giorno ha concesso suoi scatti in costume su Instagram, mentre si rilassava tra le rocce e il mare del Beach Club ‘la Fontelina’.

D’obbligo è stato poi l’approdo vip di questa estate, in quel di Nerano, dove solo ieri sono passati Bruce Springsteen e Lorenzo Insigne, che che sono gli ultimi di una lunga serie di celebrità da Bono Vox a Paul McCartney. La bionda ventiseienne è stata a La Conca del sogno e dalle storie dei social possiamo intuire che ha degustato gli spaghetti alla Nerano.