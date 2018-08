Tempo impazzito non solo sulle coste della Campania che segue Positanonews in provincia di Napoli e Salerno la Costa d’Amalfi, Sorrento e Cilento con Capri e Agerola, diluvio a Palinuro e Camerota ieri sera, pioggia in Costiera amalfitana e Penisola sorrentina con il rinvio di manifestazioni ma quella foto virale di Michelle Hutzinger sulla neve a Cortina d’Ampezzo sveglia con una coltre di di oltre dieci centimetri di neve dice tutto si questo clima impazzito guardate le nostre previsioni tutti i giorni, una costante è il temporale nel pomeriggio, ieri esagerato e ha provocato anche interruzione vie della mare a Positano e tagli per Capri a causa più del mare mossso.

Sopra i 2000 metri si può ammirare uno scenario tipicamente invernale, ben lontano dalle immagini agostane alle quali siamo abituari.

Le temperature a Cortina d’Ampezzo si sono mantenute sempre al di sotto dei 4 °C. La neve non ha colorato solo la località veneta ma anche Dobbiaco, località turistica dell’Alta Val Pusteria. Temperature a dir poco fresche in molte città come Bolzano dove il termometro ha fatto segnare 14°C, 10 gradi a Bressanone e Vipiteno in Val d’Isarco.

Oggi c’è il sole e la mattina non ci sono mai problemi ma in questi giorni il pomeriggio si è alternata pioggia e fresco a sole col caldo afosoper poi fare serate quasi sempre normali per il periodo. Questa pazza estate farà parlare di se