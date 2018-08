Neonato morto vicino ad un supermercato a Terni, era in una busta di plastica vicino alla siepe che costeggia il parcheggio

03/08/2018 – Al vaglio dei poliziotti della questura di Terni, per cercare di dare un volto a chi abbia abbandonato un neonato in una busta, ci sono tutte le telecamere di sorveglianza pubbliche e private. Gli agenti stanno acquisendo i filmati per scandagliarli in cerca di un fotogramma utile. Intanto prenderanno il via nelle prossime ore gli accertamenti medico legali. C’è da capire se il piccolo sia stato abbandonato morto o se sia deceduto in un parcheggio dentro un sacchetto di plastica. (Rassegna stampa – Fonte Adnkronos)