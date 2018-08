Nelle acque di San Giovanni a Piro l’equipaggio di un pescherecchio ritrova il cadavere di un 47enne

Alle prime luci di questa mattina l’equipaggio di un peschereccio, mentre si trovava per una battuta di pesca al largo di Scario, frazione del Comune di San Giovanni a Piro, ha ritrovato un cadavere di un uomo. La vittima si chiamava Francesco Guzzo, aveva 47 anni e sarebbe uscito in mare all’alba dal porto di Scario. A poca distanza dal corpo senza vita è stata ritrovata una imbarcazione ed il telefono cellulare del 47enne. Sul posto è giunta immediatamente la Guardia Costiera di Palinuro che ha provveduto ha trasportare il corpo senza vita al vicino porto di Policastro Bussetino. Di lì il cadavere è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale San Luca di Vallo Lucania dove verrà eseguito l’esame autoptico al fine stabilire le cause del decesso. In base ai primi esami esterni sulla salma si ipotizza che l’uomo sia morto per annegamento, forse avvenuto in seguito ad un improvviso malore.