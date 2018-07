Caldo record in tutta Europa, da Babbo Natale si fanno il bagno. In Italia 40 gradi è emergenza , anche qui da noi in Campania siamo soffocati dall’afa fra Costa d’ Amalfi e Sorrento le spiagge sono invase. In Germania addirittura stanno in crisi gli agricoltori . Negli ultimi giorni un’ondata di caldo molto intenso sta interessando l’intero continente europeo con temperature completamente fuori norma in particolare sulla Penisola Scandinava. Fa impressione infatti vedere i valori termici massimi raggiunti anche nel corso delle ultime ore, con punte massime prossime ai 30° a Rovaniemi, la città di Babbo Natale che si trova poco oltre il circolo Polare Artico.

Per renderci conto dell’anomalia termica in atto basta fare un raffronto con le medie storiche di riferimento, che, per i mesi estivi oscillano tra i 16 e i 19 gradi durante le ore più calde (fonte: Finnish Meteorological Institute).

La causa di questa eccezionale ondata di caldo va ricercata nella particolare situazione sinottica che si è venuta a creare a livello europeo dove abbiamo un profondo ciclone depressionario nel medio alto atlantico (con temperature più fresche e pioggia) e al contempo una vasta area anticiclonica proprio sull’Europa del Centro-Nord.

Tra i risvolti negativi purtroppo sono da segnalare i numerosi incendi specie nella zona di confine con la Russia vicino a Inari, uno dei più grandi comuni della Finlandia, dove sono andati in fumo oltre 6 ettari di foresta.

Nei prossimi giorni anche sul nostro Paese l’anticiclone africano guadagnerà sempre più campo. Già dalla cartina delle temperature massime registrate ieri possiamo vedere i valori raggiunti nelle zone interne della Libia, luogo di origine e formazione della possente massa d’aria che successivamente invaderà parte del bacino del mediterraneo. Qui il termometro ha raggiunto i 48,4°.

In Italia non raggiungeremo queste temperature fortunatamente, però sono da aspettarsi valori sicuramente notevoli con picchi massimi che potranno sfiorare anche i 40°C sulle pianure del Nord, zone interne del Centro e sulle due Isole Maggiori.