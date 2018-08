Oramai è ufficiale sarà possibile abbonarsi alle partite casalinghe del Napoli per la stagione 2018-2019.

Napoli stadio lavori in ritardo, non si faranno abbonamenti. Continuo scontro De Laurentiis – De Magistris

Non ci voleva la zingara a capirlo che a ferragosto sarebbe stato impossibile recuperare i ritardi.

A comunicarlo è stata la stessa società del presidente De Laurentiis, che spiega la scelta come una conseguenza inevitabile dei lavori di manutenzione cui il San Paolo verrà sottoposto in vista delle Universiadi che si terranno in città nell’estate 2019.

La società precisa che i vecchi abbonati avranno il diritto di prelazione per l’acquisto dei biglietti per le partite di ogni competizione, ma “non necessariamente nello stesso posto della precedente stagione, in relazione ai lavori che saranno effettuati nello stadio”.

Questo il comunicato del club:

“SSC Napoli comunica che, come è ormai noto, lo Stadio San Paolo è stato inserito tra gli impianti che ospiteranno le “Universiadi 2019”.

Per tale ragione, nel corso della stagione agonistica 2018-2019, l’impianto sarà interessato dall’esecuzione di lavori di manutenzione, funzionali a rendere la struttura idonea a ospitare l’evento.

Come prospettato dalle stesse amministrazioni che sovrintendono all’organizzazione della manifestazione, l’esecuzione di tali lavori comporterà l’inevitabile chiusura e, comunque, l’indisponibilità dei settori, di volta in volta, oggetto delle attività manutentive.

Tuttavia, nonostante l’inizio delle Universiadi sia prevista per l’estate 2019, alla SSC Napoli non è stato comunicato né il cronoprogramma dei lavori (non sono note né la data di inizio degli interventi, né la durata degli stessi), né, tantomeno, il progetto che le competenti amministrazioni intendono realizzare.

A causa del totale stato di incertezza descritto, al fine di evitare disagi ai tifosi, la SSC Napoli ha ritenuto opportuno non avviare la Campagna Abbonamenti per la stagione 2018/2019.

La SSC Napoli garantirà agli abbonati della stagione 2017/2018 il diritto di precedenza sull’acquisto del biglietto di ogni singolo evento sia di Campionato che di Coppa Italia che di tutte le competizioni UEFA, non necessariamente nello stesso posto della precedente stagione, in relazione ai lavori che saranno effettuati nello stadio.

Le modalità saranno comunicate di volta in volta attraverso i canali ufficiali della SSCN.

Per tutti i possessori di Fidelity Card, i titoli potranno essere caricati in modalità digitale, presso tutti i punti vendita abilitati, oppure, comodamente da casa, collegandosi al sito ufficiale www.sscnapoli.it.

Tutti i possessori di Voucher Elettronico 2017/2018, potranno usufruire del diritto di precedenza esclusivamente presso i Punti Plus, il cui elenco è presente sul sito www.sscnapoli.it.

Si precisa che le prime tre file delle Tribune Posillipo e Nisida nonché le prime due file dei settori Distinti, Curva A e Curva B, subiranno delle variazioni e, pertanto, alcuni posti potrebbero non essere disponibili.

Per coloro che erano titolari di un abbonamento per la stagione 2017/18 per i posti sopra indicati, la SSC Napoli riserverà la possibilità di esercitare il diritto di precedenza sull’acquisto dei singoli biglietti in un posto, se libero, alternativo, nello stesso settore”.