Napoli dopo Miki De Lucia, Gigione Maresca “Sorpresa Balotelli”

“La chiave Inglese …” poteva aprire i cuori dei tifosi scettici…Occorre chiarezza su titolari e riserve …e su schema da adottare !!!A noi occorrono tre calciatori per competere quasi ad armi pari…Non potendo comprare Il VarDELA compra il BAR… e in futuro chissàCalcio d’estate sotto l’ombrellone e calcio nel camp verde come dichiarato dal furbo Allegri altra cosa.Noi meglio con il caldo al mar e poi al bar…Se facciamoci i tifosi veri ed apoassionati sbagliamo e sballiamo con ipotesi assurdeIl pappone sa il fatto suo !!!La Lega già ha venduto il campionato alla signora Juve con sostegno sponsor…?Mi fido di Ancelotti e del gruppo solido che è forte anche senza Cavani.Aspetto il gong per valutazioni serie sportive asettiche meno goliardiche e logiche.

MERCATO NAPOLI – La prima sorpresa ad effetto potrebbe essere Mario Balotelli: con Inglese sul piede di partenza ormai ad un passo dal Parma, potrebbe aprirsi uno spazio importante per il colpo in attacco e Super Mario potrebbe costituire una soluzione molto affascinante. Tuttosport ha confermato che l’ipotesi Napoli rimane assolutamente viva per il centroavanti del Nizza, mentre il suo agente Mino Raiola lo avrebbe proposto proprio ai partenopei. Balotelli inoltre non ha mai nascosto il suo gradimento per la piazza azzurra, i presupposti insomma ci sarebbero tutti. Ma non solo: come anticipato poco fa, il calciomercato del Napoli potrebbe riservare anche altre sorprese in extremis.