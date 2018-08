Napoli inizia con una vittoria sulla Lazio era Ancellotti. Fantastico gol di Insigne VIDEO. Un inizio sconcertante, come era sconcertante il calendario della Serie A tutto in salita per gli azzurri, con un De Laurentiis che non ha convinto i tifosi con la campagna acquisti e la Juventus che ha già mostrato i muscoli. Ma il secondo tempo per il Napoli è stato il tempo della riscossa e Insigne ha regalato una sua perla . Noi lo abbiamo visto al bar Lena e poi al Delle Rose un pò di confusione, ed è caro per i locali pubblici ( arriva a 330 euro al mese tutto il pacchetto Sky) ma era visibile, salvo per chi ha problemi di connessione. La prossima partita al Bar Due Pini in Piazza Mercato lato Sant’Agnello . Dunque Il Napoli di Ancelotti ribalta la Lazio all’Olimpico e risponde così alla Juventus, che nel pomeriggio aveva aperto il campionato superando il Chievo in extremis. Buona la prima ufficiale sulla panchina campana per Carletto. Al 25′ è Immobile a sbloccare la gara con una rete capolavoro: grazie a una finta il centravanti biancoceleste manda al bar tre difensori e poi col sinistro batte Karnezis. La reazione degli ospiti produce prima un gol annullato, quindi il pareggio: sempre Milik il protagonista, che nell’occasione buona insacca su assist di Callejon al 47′ del primo tempo. Il secondo tempo è tutto di marca ospite ed è Insigne con il solito destro a giro a raddoppiare al 14′. La Lazio prova a rispondere, ma il Napoli stringe le maglie e tiene il vantaggio sino al triplice fischio finale, nonostante un clamoroso palo di Acerbi proprio al 90′.