Napoli. Capodimonte. Primo weekend di agosto.

Articolo di Maurizio Vitiello – Primo weekend di agosto a Capodimonte.

Aperture serali venerdì 3 agosto 2018, dalle ore 19.30 alle 22.30 a solo 2,00 euro e domenica gratuita 5 agosto 2018.

E per tutto il mese menù Capodimonte a 10,00 euro e sempre attivo trasporto bus Shuttle.

Ingresso gratuito domenica 5 agosto 2018 al Museo e Real Bosco di Capodimonte. occasione imperdibile per visitare gli Appartamenti Reali, l’Armeria, L’Opera si racconta e le preziose collezioni (primo piano), mentre al secondo piano a soli 4,00 euro sarà possibile ammirare la mostra Carta Bianca. Capodimonte Imaginarie. (prorogata fino al 9 dicembre 2018) e Incontri Sensibili: Paolo La Motta guarda Capodimonte, a cura di Sylvain Bellenger (fino al 30 ottobre 2018) con attività di animazione della Compagnia Arcoscenico a cura di MusiCapodimonte.

Domani vernerdì 3 agosto, invece, proseguono le aperture serali a solo 2,00 euro (dalle ore 19.30 alle ore 22.30, e al Salone Camuccini (primo piano) Impromptu, concerti pianistici a programma aperto senza prenotazione a cura del M° Rosario Ruggiero, dalle ore 21.00 alle 22.00.

Mentre per tutto il mese di agosto, l’invito rivolto a tutti, cittadini e stranieri, è quello di trascorrere un’intera giornata a Capodimonte per visitare la mattina (8.30-13.30) il primo piano del museo: Galleria Farnese, la Galleria delle cose rare e quella delle porcellane, l’Armeria farnesiana e borbonica, l’Appartamento Reale e il ciclo L’Opera si racconta con la Sacra Conversazione di Konrad Witz; mentre nel pomeriggio (13.40-19.00) il secondo piano: le mostre Carta Bianca. Capodimonte Imaginaire e Incontri sensibili: Paolo La Motta guarda Capodimonte, insieme alla collezione Minozzi con le opere di Vincenzo Gemito, la Galleria delle arti a Napoli dal ‘200 al Barocco e la collezione d’arte contemporanea.

Il biglietto di ingresso è valido per l’intera giornata e consente di entrare e uscire dal museo tutte le volte che si desidera per visitare anche il Real Bosco, il più grande parco urbano della città in cui è immerso il Museo che, con i suoi alberi secolari, offre l’agognata frescura nelle calde giornate estive nonché la possibilità di fare una piacevole passeggiata tra sentieri, fontane, antichi edifici, praterie e sculture.

Infine, la caffetteria ha predisposto uno speciale menù Capodimonte: caprese/ panino/trancio di pizza + tagliata di frutta mista + bibita a scelta e caffè o limoncello a soli 10,00 euro.

Per tutto il mese di Agosto, inoltre, saranno sempre attivi lo Shuttle Capodimonte e il bus City Sightseeing Napoli Linea A, che collegano il Museo e Real Bosco al centro storico di Napoli.

Per maggiori info web www.museocapodimonte.beniculturali.it o aggiornamenti sui social.

Da seguire.

Maurizio Vitiello