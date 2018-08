Napoli 3-2 Milan. Big match spettacolare al San Paolo.

Al San Paolo in una notte magica si affrontano Napoli e Milan, Ancelotti contro il suo passato e contro ad un Milan allenato da un suo allievo: Rino Gattuso. Film della partita

Il Napoli inizia bene, cerca di trovare subito quell’equilibrio in campo che è necessario per controllare la gara. La squadra azzurra attacca ma va sotto al 15′ con un golazo di Bonaventura che in sforbiciata sorprende Ospina, alla prima con il Napoli, e porta in vantaggio i diavoli. Provano a riscattarsi gli azzurri ma il Milan concede pochissimo, ed è proprio la squadra rossonera ad avere il pallino del gioco in mano. Con un possesso palla che parte dal portiere Donnarumma il Milan rischia molto di perdere il pallone a pochi metri dalla porta ma se la cava. Una prima parte di gara che vede poche occasioni per il Napoli e una partita molto difficile a centrocampo. Il secondo tempo si apre con il raddoppio milanista firmato da Calabria che si inserisce dietro a Mario Rui, sfrutta il passaggio di Suso e con un destro rasoterra che Ospina non riesce a fermare porta i rossoneri sullo 0-2. Adesso la gara si fa complicatissima. Con l’aiuto del San Paolo il Napoli mette sotto il Milan e comincia a spaccare la gara. Ci pensa Zielinski al 53′ a infilare la palla alle spalle di Donnarumma dopo una pressione asfissiante degli azzurri. Al 67′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo la palla finisce fuori aria da Zielinski che con un destro al volo fa doppietta, Donnarumma può solo toccarla ma non può impedire la rete. Sale la spinta del San Paolo che ora vuole il vantaggio, l’ingresso di Mertens accende ancor di più lo stadio. Il Belga fa il quarto attaccante. Il Milan non riesce più ad attaccare ed è un assedio azzurro per 20 minuti consecutivi. Al minuto 80′ Diawara trova l’inserimento di uno strepitoso Allan che cerca Mertens sul versante sinistro solo e il Belga non fallisce a porta vuota, è 3-2. Il Milan prova a rimetterla in pareggio ma non riesce a rendersi pericoloso. Al 94′ esplode la gioia degli azzurri che soffrono ma raggiungono questi 3 punti pesantissimi.

IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): Ospina 5,5; Hysaj 5,5, Albiol 6,5, Koulibaly 6, Mario Rui 6,5 (28′ st Luperto 6); Allan 7,5, Hamsik 5,5 (18′ st Mertens 7), Zielinski 8 (27′ st Diawara 6); Callejon 6, Milik 5, Insigne 5,5. All.:Ancelotti 6,5

Panchina: Karnezis, Marfella, Malcuit, Maksimovic, Chiriches, Rog, Ounas, Verdi.

Milan (4-3-3): G. Donnarumma 5,5; Calabria 6,5, Musacchio 6, Romagnoli 6, R. Rodriguez 6; Kessie 5,5, Biglia 5 (13′ st Bakayoko 5), Bonaventura 7 (37′ st Cutrone sv); Suso 6,5, Higuain 5,5, Borini 6 (26′ st Laxalt 6). All.: Gattuso 6,5

Panchina :Reina, A. Donnarumma, Abate, Caldara, Simic, Bertolacci, Mauri, Castillejo, Halilovic.

Arbitro: Valeri 6,5

Marcatori: 15′ Bonaventura (M), 4′ st Calabria (M), 8′ st e 22′ st Zielinski (N), 35′ st Mertens (N)

Ammoniti: Insigne (N), Suso (M), Rodriguez (M), Koulibaly (N)