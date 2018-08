Movida per Mertens a Positano al bar fly Music on the rocks

Positano: Ieri l’anteprima esclusiva,l’attaccante del Napoli Mertens, è approdato nella perla della Costiera Amalfitana a Positano.

Oramai un appuntamento fisso per lui e la moglie, un po’ belga e un po’ napoletano, ora pronto a iniziare una nuova stagione in Azzurro, dove è diventato una star.

Ieri , una serata all’insegna del divertimento per l’attaccante, infatti, un’esclusiva foto lo ritrae al Bar Fly, al Music on the rocks.