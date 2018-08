MONTI LATTARI – CASTELLAMMARE Castellammare – Uomo trovato morto sui binari della tratta per Gragnano

Senzatetto trovato morto tra le sterpaglie dei binari in disuso della tratta Castellammare-Gragnano. È accaduto ieri sera quando, poco dopo le 21, a seguito di una segnalazione giunta al commissariato stabiese, alcuni agenti si sono recati presso il passaggio a livello situato tra viale Europa e via Tavernola. Servendosi di alcune torce, i poliziotti hanno percorso alcune decine di metri tra i binari in direzione Gragnano. Qui hanno fatto la triste scoperta del corpo di un uomo riverso in terra. Si trattava di un cittadino di nazionalità straniera, noto ai residenti ed ai commerciali della zona, che lo hanno ricordato essere spesso sopraffatto dall´alcol. È così scattata la chiamata alla ditta di onoranze funebri e sul posto è stata portata una bara. Un episodio che riaccende i riflettori sulla tratta ferroviaria Castellammare-Gragnano i cui binari abbandonati da anni sono divenuti ricettacolo di rifiuti e dove le sterpaglie crescono senza alcun controllo. Anni fa, l´allora sindaco Nicola Cuomo proprio nella zona in cui è stato trovato il corpo senza vita dell”uomo, fece abbattere una baracca utilizzata come dormitorio da diverso senzatetto. Un percorso che andrebbe riqualificato e per il quale andrebbe individuato un utilizzo più utile ai cittadini delle due comunità.

Fonte: STABIA CHANNEL