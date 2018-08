Monte Faito (Vico Equense). Sicurezza urbana: Firmato il patto tra Vico Equense e Castellammare di Stabia

Vico Equense. Sicurezza urbana, è questo il motore che unisce i Comuni di Vico Equense, Castellammare di Stabia, e il Parco Regionale dei Monti Lattari. La Giunta del Sindaco Andrea Buonocore ha approvato lo schema di accordo per l’espletamento di servizi congiunti di polizia stradale e sicurezza sul Monte Faito.

Il patto rappresenta un importante strumento per la promozione della sicurezza urbana e per la realizzazione di forme sempre più incisive ed efficaci di monitoraggio delle aree e delle attività a rischio di illegalità e di degrado.

Il Faito ricade per la maggior parte nel Comune di Vico Equense ed una parte residuale nel Comune di Castellammare di Stabia, e costituisce meta di turisti e vacanzieri che raggiungono la montagna attraverso l’utilizzo della funivia, oppure utilizzando la strada che da Vico Equense porta fino alla sommità della montagna, l’unico lembo di collegamento, vista la chiusura di via Quisisana, lato stabiese per dissesto idrogeologico.

La sottoscrizione di questo accordo permetterà ai Comuni coinvolti un maggiore controllo del territorio da parte delle forze di polizia, al fine di aumentare il livello di sicurezza percepita.