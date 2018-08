Monday night a Il Faro a Positano, un modello da imitare sull’onda degli anni Sessanta. Divertimento e allegria con la musica a Il Faro Bar , ultima creatura della famiglia Cannavacciuolo, su una terrazza che si affaccia fra mare e cielo scendendo dalla Via Pasitea. Ieri sera una bella serata di musica che vediamo come un modello da imitare come negli anni Sessanta quando a Positano c’erano decine di locali notturni, qualcuno , ci dicono dei vicini, ha protestato, ma la musica è vita. Comincia alle 18 e finisce prima delle 22,30 , orari più che accettabili diciamo, mentre c’è chi, come nelle ville, suona a più non posso e magari senza regole, qui le regole ci sono e si rispettano, non solo i turisti si divertono e sono allegri