Mitraglietta, fucili a canne mozze e bomba rivenute dai carabinieri a Qualiano (Napoli), arrestato 30enne ritenuto affiliato al clan Mallardo

I Carabinieri della Stazione di Qualiano hanno arrestato per detenzione di armi e munizioni da guerra e di ordigni esplosivi artigianali Antonio Guercia, un 30enne del luogo già noto alle FFOO ritenuto contiguo al clan camorristico dei “Mallardo” operante a Giugliano in Campania e comuni limitrofi per il controllo degli affari illeciti. Il 30enne, già ai domiciliari per rapina, nel corso di perquisizione locale nella sua abitazione di residenza è stato sorpreso a detenere 3 cartucce calibro 7,65, una calibro 12 e una calibro 9. I militari a qual punto hanno esteso la perquisizione a un appartamento disabitato all’ultimo piano dello stabile, risultato in uso al Guercia, all’interno del quale è stata trovata una pistola mitragliatrice skorpion calibro 7,65 e 18 cartucce nel caricatore, un fucile a pompa calibro 12 senza matricola e 14 cartucce, 21 cartucce miste, tra calibro 7,65 e 9. Rinvenuto e sequestrato anche un ordigno esplosivo realizzato con l’unione di 3 grossi artifizi pirotecnici di fattura artigianale per la rimozione in sicurezza del quale sono dovuti intervenire gli artificieri antisabotaggio del Comando Provinciale di Napoli i quali, dopo le necessarie indagini tecnico-scientifiche, lo hanno fatto brillare in sicurezza su area protetta. Mentre proseguono le attività investigative le armi sono state inviate al RIS di Roma per accertamenti dattiloscopici e balistici e l’arrestato è stato tradotto nella Casa Circondariale di Poggioreale.

telecaprinews