MISS ITALIA – Ciele Veneroso, ingegnere italo-brasiliana, residente a Salerno, è la MISS CINEMA CAMPANIA

E’ una italo brasiliana la nuova Miss Cinema Campania. Ciele Veneroso, 24 anni, residente a Salerno ha avuto la meglio a Sanza su Anna Nuvoletta conquistando il pass decisivo per la prefinale nazionale di Miss Italia a Jesolo. Nella tappa salernitana, organizzata perfettamente dall’associazione amici per eventi, la prorompente modella, che pratica crossfit a livello amatoriale, ha stregato la giuria a colpi di sorrisi e ammiccamenti. Ciele, fidanzata con un musicista salernitano Luigi Benvenuto, condivide con lui non solo l’amore e la passione per la musica (suona il pianoforte e la chitarra) ma entrambi sono ingegneri.

In passato aveva già partecipato e ci ritorna con maggiore entusiasmo. Quello che ci ha messo per convincere la giuria a decretarla Miss Cinema Campania. “Mi sono impegnata e mi sento pronta per rappresentare l’Italia sia qui che a livello mondiale” ha annunciato Ciele, con un sorriso smagliante. “Sono una persona molto metodica e determinata, tutti mi etichettano come una secchiona, amo qualsiasi sfida, soprattutto con me stessa perché cerco sempre di migliorarmi e sono molto critica con me stessa” aggiunge la 24enne. Non solo bella, Ciele ha anche un cuore grande: infatti ha insegnato matematica nelle favelas brasiliane.

Lo spettacolo di Sanza è stato arricchito anche dalla presenza di Manuela Matera, di Potenza, Miss 365 e già finalista nazionale per l’edizione 2018. Sul palco, momenti di moda e spettacolo presentati sempre con magistratura da Erennio De Vita.

Il tour di Miss Italia, sotto la regia di Antonio Contaldo, proseguirà fino al 25 agosto, quando al Centro Cam di Palma Campania ci sarà il gran finale con l’elezione di Miss Campania e sarà ufficializzata la squadra delle 9 finaliste che dal 3 settembre sarà a Jesolo per difendere i colori campani della bellezza.