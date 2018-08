Miracolo a Praiano.. Ecco cosa è successo

Miracolo a Praiano. Incredibile, ma vero. Allora ci leggono e c’è sensibilità. Come è giusto che sia dobbiamo riferire che a 24 ore dall’articolo di Positanonews , in Costiera amalfitana news, qualcuno , crediamo il Comune di Praiano amministrato dal sindaco Giovanni Di Martino, ha pulito i residui lasciati sulla strada dopo l’incendio di due auto svariate settimane fa. Ora speriamo che il miracolo si ripeta , chiediamo di dare anche una sistematina al muro..Intanto come è giusto che sia dobbiamo dire che sono intervenuti e, anche se subissati da lavoro col giornale, cosa che non ci permette di seguire tutto, riportiamo l’avvenuta pulizia.. Complimenti!