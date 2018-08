Minori in White, qualcuno eccede con l’alcol e si sente male

Al Minori in White qualcuno si è sentito male come vi mostriamo in questo video esclusivo di Positanonews. Prontamente sono intervenuti i soccorsi della P.A. Millenium Costa D’Amalfi che hanno messo a disposizione il loro servizio con massima serietà, accuratezza ed attenzione. Sono stati pronti ad intervenire per ogni esigenza, e sottolineiamo, non era affatto semplice gestire 3000 persone e le emergenze ad esse inerenti.