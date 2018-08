Minori in White o Maiori in White non conta, contano le 3000 persone! VIDEO

Incredibile ma vero, mi viene da dire: Maiori stasera sembrava Ibiza o Tomorrowland, come preferite, quasi a chiamarlo “Maioriland” grazie al Minori in White, evento unico che si tiene in Costa D’Amalfi ogni anno che riesce ad accogliere così tante persone da riuscire a far riprovare un assaggio del 15 Agosto, o molto più di un assaggio, forse è il 15 Agosto che è venuto di nuovo. Il lungomare di Maiori era strapieno di gente, quasi da meraviglia per non parlare della festa in sè che è riuscita nell’intento di accogliere ben 3000 persone, secondo una stima. Vedere Maiori così è un piacere sia per la vista che per il turismo soprattutto: praticamente stasera hanno lavorato tutti i locali, chi più, chi meno grazie a questa festa che ogni anno si riconferma essere sempre più spettacolare rispetto all’anno precedente.

La serata

Il tema della festa disco di quest’anno è stato denominato “It’s X Time” e la location, seppur il nome è attribuito alla città di Minori, è stata quella della gigantesca piazza del porto Turistico di Maiori, l’unica in tutta la costiera che può ospitare eventi di questa portata, il fattore spazio è fondamentale e determinante per la buona riuscita di un evento dalle proporzioni gigantesche come questo. Inoltre, c’è da sottolineare, la grande sinergia tra gli organizzatori e le amministrazioni comunali di Maiori e Minori per la buona riuscita dell’evento. Presenti sul posto un grande servizio di sicurezza grazie alla collaborazione con il noto locale salernitano “Dolcevita Italian Discoteque”, del pronto soccorso, dei carabinieri e della polizia municipale. Il traffico ad un certo punto a Maiori era in tilt per via della folla generale; da sottolineare che la maggior parte delle persone erano provenienti da fuori e non erano residenti limitrofi, tantissimi direttamente da Salerno e dintorni. Una festa che attrae un po’ tutti insomma, che si tiene una volta all’anno ma che quando si tiene spacca davvero tutto con una scenografia super mozzafiato ed un impianto audio davvero eccezionale. Gli organizzatori, come si intuisce facilmente dal nome, sono dei ragazzi di Minori che hanno portato questa festa avanti per 10 lunghi anni, ebbene sì siamo alla decima edizione, sarà l’ultima? Non si sa a dire il vero e di conseguenza non si può affermare con certezza, ma secondo delle indiscrezioni vorrebbero avere a disposizione ancor maggior spazio per ingrandire la cosa, altrimenti rinuncerebbero a riproporla. Il DJ SET ha visto esibirsi D’Amato, Don Rafaelo, Enzo Falivene e Filippo di Costanzo. Come vocalist ci sono stati: Mr. Paul, Lelejoop, Cianci e Rosario Sepe.

Postiamo, di seguito, alcuni video della serata che vi invitiamo calorosamente a guardare per farvi rendere conto della portata di questa festa.